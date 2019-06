Processione religiosa del Corpus Domini, alcuni autobus cambiano percorso

Domenica 23 giugno 2019 per consentire lo svolgimento della processione religiosa del Corpus Domini, dalle ore 19 sino al termine della stessa manifestazione, nelle vie interessate al passaggio della processione, sarà inibita la circolazione veicolare. L'Amat fa sapere che le sottoindicate linee effettueranno il seguente percorso alternativo:

Linea 101 da V.le del Fante per Stazione Centrale – giunta in V. Cavour – segue per V. Cavour – P.zza XIII Vittime – V. F. Crispi – V. Cala – Foro Umberto I – V. Lincoln – P.zza G. Cesare (Capolinea).

Da Stazione Centrale verso Stadio – V. Balsamo – a sx C.so dei Mille – a dx V. Lincoln – Foro Umberto I – inversione di marcia – Foro Umberto I – V. Cala – V. Crispi (lato valle) – P.zza XIII Vittime – V. Cavour – a dx V. Roma – segue normale percorso.

Linea 102 da Stazione Notarbartolo – giunta in V. Cavour – segue per V. Cavour – P.zza XIII Vittime – V. F. Crispi – V. Cala – Foro Umberto I – V. Lincoln – P.zza G. Cesare (Capolinea).

Da Stazione Centrale verso Staz. Notarbartolo – V. Balsamo – a sx C.so dei Mille – a dx V. Lincoln – Foro Umberto I – inversione di marcia – Foro Umberto I – V. Cala – V. Crispi (lato valle) – P.zza XIII Vittime – V. Cavour – a dx V. Roma – segue normale percorso.

Linea 103 da J. Lennon verso Porta Felice – normale percorso secondo le deviazioni domenicali.

Da Porta Felice verso J. Lennon – V. Vitt. Emanuele – Foro Umberto I – inversione di marcia Foro Umberto I – V. Cala – V. Crispi (lato valle) – P.zza XIII Vittime – V. Cavour – a dx V. Roma – segue normale percorso.

Linea 124 da P.ggio Emiri – giunta in V. Cavour – segue per V. Cavour – P.zza XIII Vittime – V. F. Crispi – V. Cala – Foro Umberto I – V. Lincoln – P.zza G. Cesare.

Da Stazione Centrale verso P.ggio Emiri – V. Balsamo – a sx C.so dei Mille – a dx V. Lincoln – Foro Umberto I – inversione di marcia – Foro Umberto I – V. Cala – V. Crispi (lato valle) – P.zza XIII Vittime – V. Cavour – a dx V. Roma – segue normale percorso.

Navetta Free Centro Storico – da P.tta Santo Spirito: normale percorso fino in V. Garibaldi – segue su V. Garibaldi – V. Lincoln – P.zza G. Cesare (Transito pensilina esterna) – Corso Tukory – segue normale percorso fino in P.zza Indipendenza – a dx C.so Calatafimi – a sx C.so Alberto Amedeo – a dx P.zza Peranni – V. Papireto – P.zza V. E. Orlando – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – V. Cavour – segue normale percorso.