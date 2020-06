Doppio fiocco rosa all’ospedale di Partinico, prime nascite dell’era post Covid

Per due mesi è stato il “Covid hospital” interamente dedicato all’emergenza sanitaria, ma adesso è tornato a funzionare a pieno regime, anche con il suo Punto nascite. Doppio fiocco rosa all'ospedale Civico di Partinico dove questa mattina due donne di 41 e 32 anni hanno partorito due bambine. La prima - nata con parto cesareo - pesa 3,75 chili mentre la seconda - assistita da un’equipe composta da ginecologi, anestesista, pediatra, ostetrica, puericultrice e infermiera di sala operatoria - di chili ne pesa 3,3. "Mamme e figlie, alle quali vanno i sentiti auguri della direzione aziendale dell’Asp di Palermo, godono di ottima salute e restano ricoverate per la naturale degenza post partum", si legge in una nota.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quelle di questa mattina sono le prime nascite nella struttura che, fino alla scorsa settimana, era stata dedicata esclusivamente all’assistenza e cura dei pazienti Covid-positivi. L’ospedale ha da pochissimo ripreso le attività garantendo la normale offerta sanitaria. Dopo avere terminato la sanificazione dei locali sono tornati in funzione il pronto soccorso (in funzione h24) con consulenza chirurgica ed ortopedica, l’Uoc di Medicina con Diabetologia, il Punto nascita con Ostetricia e Pediatria, l’Uoc di Cardiologia e Unità di terapia intensiva coronarica), Anestesia e Rianimazione, Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, Radiologia e laboratorio d’analisi. L’ospedale garantirà anche le emergenze-urgenze chirurgiche ed ortopediche con eventuale ricovero nella stessa struttura.