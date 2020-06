VIDEO | Corone d'alloro e mascherine, le prime lauree di presenza dopo l'emergenza Covid

L'emozione è più forte che mai per i neo laureati in Scienze della Formazione primaria (i primi in Sicilia) tornati dopo mesi in un'aula universitaria. Cinque parenti a candidato, 2 membri della commissione e gli altri collegati per via telematica. Ma finita la discussione, non mancano gli abbracci tra le lacrime: "E' andato tutto bene..."