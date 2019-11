L'ondata di maltempo porta la neve sulle Madonie: primi fiocchi a Piano Battaglia

L'ondata di maltempo che da ieri ha colpito la Sicilia ha portato con sé temperature invernali sulle Madonie e la prima nevicata a Piano Battaglia. I primi fiocchi sono iniziati a cadere questa mattina verso le 10. Vento in arrivo invece sul Palermitano orientale e in particolare a Termini Imerese.

"Nelle prossime ore - annuncia l'Associazione MeteoPalermo Onlus- attendiamo il rinforzo dei venti di Ostro e Scirocco su tutta la regione ma in particolare sulla fascia tirrenica, a causa della componente orografica, anche se comunque probabilmente in modo molto più smorzato rispetto ad alcune proiezioni di ieri. Attenzione, comunque, perché dall'evoluzione della traiettoria del vortice potrà dipendere molto in termini di intensità. Ciononostante, soprattutto nel pomeriggio e fino alla sera o le prime ore notturne (quando ruoterà da Libeccio) saranno possibili - conclude il metereologo Nicola Sacco - raffiche a tratti forti anche tra trapanese e palermitano occidentale e almeno in parte sul capoluogo (sfondando sulle zone più esposte della città), fino a 60-80 km/h su zone esposte. L'attenzione andrà rivolta però soprattutto all'area di Termini, alla dorsale appenninica e al messinese tirrenico, dove saranno possibili raffiche di burrasca fino a 80-100km/h e localmente oltre!".