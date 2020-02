Prima circoscrizione, Kalsa: dopo la pulizia una delibera per sconfiggere gli incivili

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Prima circoscrizione; una delibera per chiedere l’esproprio dell’area,e per sconfiggere gli incivili. Ideato un momento per far tornare fruibile uno spazio importante in via Santa Teresa proprio alla Kalsa. "Vogliamo essere pronti proprio Per l’arrivo della primavera - dice il Vice Presidente della Prima Circoscrizione Antonio Nicolao -. Questa mattina il coinvolgimento di residenti, volontari anche percettori del reddito di cittadinanza e cittadini che amano il bello si sono dati appuntamento nell’area in questione per rimuovere sacchetti di spazzatura, plastica, vetro, ingombranti e residui materiale di ciclomotori e vetture. La partecipazione attiva ha dato il suo primo frutto le due panchine sono tornate utilizzabili domani è previsto il diserbo, successivamente chiederò a qualche benefattore di donare arredi adeguati all’area. A benedire l’iniziativa ci ha pensato padre Giuseppe della parrocchia la Pietà di via Butera alla Kalsa che intende omaggiare una statuetta di Santa Rosalia da posizionare nell’aiuola, anche Sergio Marino neo Assessore alla verde era presente che ha apprezzato e ringraziato tutti i volontari. Adesso solleciterò gli uffici competenti del comune per attuare l’atto di esproprio per far si che l’area entri nei programmi di pulizia ordinaria che solitamente effettua la RESET".