Meteo, il caldo torrido non concede tregua: picchi fino a 37 gradi, allerta arancione

Ancora afa, tanta, e caldo su Palermo. Il capoluogo è tra le città italiane citate nel bollettino del ministero della Salute relativo alle ondate di calore. I giorni a rischio sono oggi, domani sabato 27 e domenica 28 luglio.

Nel dettaglio, per la giornata di oggi, il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, prevede il livello 1 (pre-allerta – colore giallo), con temperatura massima alle 14 di 33 gradi (percepita 35 gradi).

Per la giornata di domani – sabato 27 luglio - il livello di allerta salirà al livello 2 (arancione), che prevede temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione più a rischio. La temperatura, reale e percepita, prevista per le 14, sarà di 37 gradi.

Anche nella giornata di domenica 28, il livello si attesterà sul livello 2, con temperatura prevista per le 14 di 34 gradi (temperatura massima percepita: 36 gradi).