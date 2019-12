Prevenzione contro le truffe finanziarie agli anziani: due incontri alla Chiesa Sant'Antonio di Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Prefettura di Palermo promuove le iniziative del Comitato provinciale di coordinamento per prevenire le truffe finanziarie agli anziani, istituito nell'anno 2016 e rinnovato con il decreto n.85267 del 5 giugno 2019. Il Comitato, presieduto dal Prefetto o suo delegato, è composto dal Questore, dal Comandante Provinciale dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza o loro delegati nonché dai referenti provinciali dell'Associazione Bancaria Italiana, dell'Adiconsum e dell'Assoutenti. Obiettivo della sua attività, di raccordo tra le diverse iniziative, prevalentemente a carattere informativo e formativo, è quello di fornire una facile, accessibile e sempre aggiornata "guida" alle persone meno esperte in materia finanziaria, mediante consigli, precauzioni, suggerimenti e numeri telefonici utili in caso di necessità. In tale quadro d'azione, il Comitato ha programmato numerose iniziative divulgative ed informative nell'ambito del progetto "Più sicuri insieme".

La prima si è svolta, con grande riscontro e partecipazione della cittadinanza, la mattina del 15 dicembre, dalle 9,00 alle 13,00 presso la Chiesa Sant'Antonio di Padova, in Corso Tukory, 2 a Palermo, con la partecipazione della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Associazioni dei consumatori Assoutenti e Adiconsum, con la presenza di un camper ed unità mobili posizionate sulla piazzetta antistante la Chiesa, presso la quale il personale delle Forze dell'Ordine ed i rappresentanti delle Associazioni dei consumatori hanno presentato e divulgato il materiale informativo per la prevenzione delle truffe. La successiva iniziativa è prevista il pomeriggio del 18 dicembre, nello stesso sito, con la riproposizione all'esterno della Chiesa della divulgazione del materiale informativo con le stesse modalità previste per il 15 dicembre. Seguirà all'interno della struttura ecclesiastica, al termine della funzione religiosa pomeridiana, alle 18,45 la presentazione del Comitato e delle sue attività.