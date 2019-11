VIDEO | Da un mese dormono in tenda, studenti "occupano" l'Hotel Patria: "Abbiamo diritto a un tetto"

Sono risultati idonei alle borse di studio ma non assegnatari. Insieme al deputato di Sinistra Italiana Erasmo Palazzotto, hanno fatto un sopralluogo nell'edificio, pronto da anni per essere consegnato alla sua funzione di residenza, ma per il quale servirebbe la verifica di vulnerabilità sismica, di competenza condominiale. "Non ce ne andiamo finché non abbiamo risposte"