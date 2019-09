"Zone franche montane contro lo spopolamento": presidio a Castellana Sicula

Sgravi e incentivi fiscali contro l’isolamento e lo spopolamento. La Cia Alte Madonie sostiene il Comitato regionale promotore delle Zone franche montane, per questo ha partecipato alla manifestazione di protesta che si è tenuta lunedì sera a Castellana Sicula, dove è stato istituito un presidio permanente per richiamare sul tema l’attenzione delle istituzioni locali e nazionali. Erano presenti i rappresentanti della delegazione Cia di Gangi (Salvino Nasello, Antonio Vena e Giovanni Vena) e quelli di Bompietro e San Mauro Castelverde.

“L’istituzione delle zone franche montane in Sicilia – hanno ribadito i rappresentanti della Cia - è necessaria per ridare vita a territorio delle Madonie, dove intere zone si stanno spopolando per l’impossibilità di fare impresa e sopravvivere, complice anche una situazione infrastrutturale delle strade di collegamento da terzo mondo”. L’istituzione delle Zone franche montane in Sicilia comporterebbe esonero del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente; esenzione ai fini delle imposte dirette sul reddito; esenzione ai fini Irap del valore della produzione netta derivante dallo sviluppo dell’attività esercitata dall’impresa; esenzione dell’Imu per gli immobili posseduti ed utilizzati per l’esercizio dell’attività economica; agevolazioni sulle aliquote Iva diversificate in relazione alla loro classificazione in micro, piccole, medie e grandi imprese.