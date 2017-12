Piazza Danisinni, il sindaco Orlando visita il presepe vivente  

Il sindaco Orlando ieri pomeriggio si è recato in visita in piazza Danisinni per assistere alla consueta rappresentazione storica della Natività promossa dalla Parrocchia Sant'Agnese. "Danisinni - ha commentato il primo cittadino - organizza, vive e offre all'ammirazione e devozione di numerosissimi visitatori uno splendido presepe vivente, che è ormai una consolidata tradizione e che accompagna il percorso di rinascita che questo quartiere sta vivendo grazie alla sua comunità". Da 20 anni gli abitanti del rione realizzano gli allestimenti e mettono in scena la Natività con i costumi dell’epoca.

