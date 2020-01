Presepe vivente nella chiesa San Francesco di Sales

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Negli spazi esterni della Chiesa di San Francesco di Sales di via Notarbartolo un'Epifania all’insegna dei valori della Sacra Famiglia. "Maternità, Paternità e Accoglienza hanno ispirato il presepe vivente che ha coinvolto adulti e bambini della nostra parrocchia, con il contributo organizzativo dei vari gruppi parrocchiali", ha spiegato Gaetano Glorioso, un animatore dell’Oratorio della Chiesa, che ha così continuato: "Un messaggio importante e ancora attuale. Ci vuole coraggio ad amare e ad accogliere, come ci ricorda la figura di San Giuseppe, sposo e padre esemplare. Aperto al mistero di Dio, protegge e custodisce la propria famiglia, fino a lasciare la propria terra e divenire migrante in Egitto per sfuggire al decreto di Erode". Rappresentazioni e letture, canti e balli hanno intrattenuto e allietato i visitatori.

Gallery