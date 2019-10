Meno attese e prenotazioni più facili per le visite mediche, verso il sistema "SovraCup"

Lo scopo è quello di superare i centri unici provinciali, garantendo un risparmio dei costi e un servizio più puntuale per i cittadini. Sarà rilasciata anche un'app che darà ulteriori informazioni, come il percorso da seguire per raggiungere la struttura indicata per l'esame