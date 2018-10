Razza: "Entro 12 mesi prenotazione visite in tutte le farmacie siciliane"

Le nuove sfide per la farmacia, la presentazione in anteprima nazionale del progetto Sistema Farmacia Italia, l'aderenza alla terapia e la pharmaceutical care, sono alcuni temi della seconda giornata di lavori di PharmEvolution 2018, la convention evento della farmaceutica in corso fino a oggi a Taormina, e che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

“Il ruolo dei farmacisti all'interno della Sanità regionale è molto importante - ha esordito Razza -. Nella riorganizzazione della rete territoriale non si può prescindere dalla farmacia e con Federfarma Sicilia stiamo lavorando a un processo di integrazione della farmacia all'interno del Piano regionale della prevenzione, del Piano regionale delle cronicità e stiamo cercando di chiedere anche al sistema farmacia di fare un passo avanti. Se le istituzioni da un lato e il sistema delle farmacie dall'altro trovano un punto di equilibrio per fare un passo avanti, io credo che avremo fatto non l'interesse delle istituzioni e delle farmacie, ma quello dei cittadini”.

Tra i progetti in cantiere, Razza ha ricordato la possibilità di prenotare visite specialistiche in farmacia piuttosto che attraverso il centro di prenotazione. “Abbiamo avviato un progetto pilota a Caltanissetta - ha detto l'assessore -. L'obiettivo è di estenderlo entro 12 mesi a tutta la regione”. Con un occhio rivolto al piano nazionale, l'assessore ha annunciato: “Se si fa crescere la spesa per essere vicini alle fasce più deboli non si può prescindere da una integrazione del fondo sanitario. So che anche il ministro della Salute è disponibile. L'intero sistema delle regioni è pronto all'idea di un finanziamento di obiettivo, per esempio che l'aumento del fondo sanitario possa essere diretto ai servizi territoriali”.

Oggi terza e ultima giornata di lavori di PharmEvolution con il simposio scientifico multidisciplinare “La bellezza del sorriso, il sorriso della bellezza” e la partecipazione di Michelle Hunziker, nella nuova veste di imprenditrice della salute e del benessere. Per la prima volta la conduttrice incontrerà i farmacisti per presentare il suo brand nato per la famiglia e pensato per il canale farmacia.