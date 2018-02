Scuola, l’importanza del coraggio: nuova edizione del "Premio Teresa Sarti Strada"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Premio è dedicato a Teresa Sarti, prima Presidente di EMERGENCY, e si pone l’obiettivo di promuovere fra i più giovani quei valori in cui Teresa credeva fortemente e che sono alla base delle attività di EMERGENCY: una cultura di pace, il valore della solidarietà, della giustizia sociale e la messa in pratica dei diritti umani. I ragazzi coinvolti nel progetto saranno chiamati a riflettere, singolarmente o in attività di gruppo, su questi temi, esprimendo la loro idea di futuro costruito su valori positivi. Il tema centrale di questa 8ª edizione è il coraggio. Il coraggio di rivolgere lo sguardo oltre la propria realtà quotidiana, di conoscere culture diverse dalla propria, di confrontarsi con i grandi temi, di sviluppare le proprie idee. Intorno a questo tema gli studenti partecipanti saranno invitati a esprimere le loro riflessioni con elaborati grafici, scritti o multimediali.

Gli elaborati dovranno essere spediti entro e non oltre il 9 aprile 2018. Per la spedizione è necessario inviare una e-mail con oggetto ‘Premio Teresa Sarti Strada 2017-2018’, titolo dell’elaborato e tipologia all’indirizzo premioteresa@emergency.it. Una giuria, composta da rappresentanti di Fondazione Prosolidar, EMERGENCY e Sportfund, premierà i primi 3 di ogni categoria. Le scuole vincitrici, quale riconoscimento per il loro impegno, riceveranno un buono acquisto per materiale didattico del valore di 800 euro. Tutti i partecipanti riceveranno invece un attestato di ringraziamento. La premiazione si svolgerà il 12 maggio 2018 nella città di Bologna. Per approfondire le condizioni di partecipazione e ulteriori dettagli tecnici, il bando integrale è disponibile sul sito www.emergency.it/cultura-di-pace/scuola/premio-teresa-sarti-strada/ o su www.fondazioneprosolidar.org e www.sportfund.it. Eventuali richieste di approfondimento possono essere inviate via e-mail a premioteresa@emergency.it.