Premio di poesia a Mantova, secondo classificato il giovane madonita Di Chiara

Prestigioso riconoscimento per Walter Di Chiara al Premio nazionale di Poesia Terre di Virgilio, Mantova, quinta edizione, bandito dall’associazione La Corte dei Poeti, con il patrocinio del comune di Mantova, in collaborazione con Cooperativa sociale società Dolce, associazione Giuseppe Acerbi e Gilgamesh Edizioni. Il giovane poeta, originario di Castellana Sicula, si è classificato secondo nella sezione “Vita di scienza e d’arte”, nell’ambito del Festival internazionale Virgilio Mantova Poesia, con tre liriche inedite (“Nelle valli del silenzio”, “Sulla soglia” e “Tregua”, pubblicate nell’antologia del Premio). La premiazione si è svolta sabato scorso, presso la Loggia del Grano, nel cuore di Mantova, davanti a oltre sessanta poeti, critici e studiosi italiani e stranieri ospiti di Mantova Poesia-Festival Internazionale Virgilio.

“La consapevolezza che le nostre domande restano senza risposte e che - ha scritto la poetessa Rosa Pierno, membro della giuria - non riusciamo a comprendere come veramente vorremmo, non ci deve abbattere, ma deve invece costituire uno sprone a non lasciarci sopraffare dalle ombre del passato né dalla folla dei segni che non riusciamo a interpretare. L’invito è a non crederci dei o eroi, a non soccombere sotto il peso dei fallimenti. La ragione può assumere un ruolo di mediazione tra le due altrettanto immobilizzanti e parziali visioni. Crediamo troppo poco ai nostri sentimenti. Mentre ci giunge dal poeta l’invito a non temere la ricerca, anche la più frammentaria, ad avere fiducia nelle nostre umanissime capacità di scandaglio, facoltà immaginativa compresa”. Il giovane Di Chiara, studente di Lettere Classiche a Pisa, ha al suo attivo una silloge poetica, "Palpiti di vita", edito "Albatros, Il filo", pubblicata lo scorso anno e vari premi letterari di rilievo regionale e nazionale.