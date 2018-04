Premio Mondello: vincono Davide Enia, Michele Mari e Laura Pariani per l’Opera Italiana

Proclamati i vincitori della quarantaquattresima edizione del premio letterario Internazionale Mondello: Davide Enia con "Appunti per un naufragio" (Sellerio), Michele Mari con "Leggenda privata" (Einaudi), Laura Pariani con "Di ferro e d’acciaio" (NNE), per la sezione Opera Italiana; Alberto Casadei con "Biologia della letteratura" (il Saggiatore), per la sezione Mondello Critica.

Il Mondello è promosso dalla Fondazione Sicilia con il Salone Internazionale del Libro, in collaborazione con la fondazione Andrea Biondo e d’intesa con lafondazione Premio Mondello.

I vincitori del premio Opera Italiana e del Premio Mondello Critica sono stati scelti dal comitato di selezione, composto dal critico letterario e saggista Giuseppe Lupo, dallo scrittore e critico letterario e televisivo Francesco Pacifico e dalla scrittrice e sceneggiatrice Francesca Serafini. I tre romanzi vincitori saranno adesso sottoposti al voto di 120 lettori "forti", indicati da ventiquattro librerie di tutta Italia, scelte in partenariato con l’inserto Domenica de Il Sole 24 Ore. Le loro preferenze saranno espresse tramite votazione online, da giugno a ottobre, e decreteranno il vincitore del Premio SuperMondello, riconoscimento che sarà consegnato a novembre a Palermo.

In parallelo, una giuria di centottanta studenti di diciotto scuole secondarie di secondo grado, dodici di Palermo e 6 di Enna, Marsala, Noto, Agrigento, Catania e Santa Teresa di Riva (Messina), decreterà il vincitore del premio Mondello Giovani. Gli studenti leggeranno i tre romanzi in gara e voteranno il loro preferito, motivando la scelta con un giudizio critico. Ai migliori tre giudizi, scritti dagli studenti, il Comitato di Selezione assegnerà il Premio alla Migliore Motivazione. Tutti i riconoscimenti saranno consegnati a Palermo, venerdì 30 novembre 2018.

I vincitori si aggiungono al premio Autore Straniero, il Premio Nobel 2009 Herta Müller, che sarà premiata domenica 13 maggio 2018 al Salone Internazionale del Libro di Torino (ore 17, in Sala Azzurra, Lingotto Fiere) in un incontro aperto al pubblico condotto dallo scrittore Andrea Bajani, giudice monocratico, e presieduto da Giovanni Puglisi, presidente del premio. La sezione Autore Straniero è realizzata quest’anno in collaborazione con il Goethe-Institut Turin e la Frankfurter Buchmesse.

Nato nel 1975 su volontà di un gruppo di intellettuali siciliani, il Mondello si è distinto, sin dall’inizio, per il carattere internazionale. Tra i premiati: Cees Nooteboom, Günter Grass, Milan Kundera, Doris Lessing, Javier Cercas, Don DeLillo, David Grossman, Elizabeth Strout, Emmanuel Carrère, Marilynne Robinson, Alberto Moravia, Italo Calvino, Andrea Camilleri e Alberto Arbasino.

