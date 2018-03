"Ha contribuito a promuovere il territorio", premio Universo Donna a Laura Arcilesi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sarà premiata domani sera alle 20,30, al teatro Orione, Laura Arcilesi, presidente di Palermo Is e vicepresidente di Confartigianato Turismo e Spettacolo di Palermo. Laura Arcilesi sarà premiata nell’ambito della ventesima edizione del premio internazionale Universo Donna. Nel corso della serata verranno premiate undici personalità dell’universo femminile che, durante la loro vita, si sono particolarmente distinte nei vari settori dando esempio di saggezza, di dolcezza, di umiltà e di straordinaria intelligenza. Laura Arcilesi, 52 anni con due figli di 24 e 27 anni, è impegnata nel settore del turismo da quando aveva 19 anni. Da novembre, da quando è stata creata la categoria Turismo e Spettacolo di Confartigianato, è ancor di più in prima linea, insieme al presidente della categoria Davide Morici, per la promozione della città di Palermo, nei settori di cultura, turismo e spettacolo.

“Questo premio – dice Laura Arcilesi – è per me un punto di partenza verso un percorso nuovo, un percorso di lotta per dare sempre più visibilità alle donne che lavorano senza sosta, dedicando anche il loro tempo alle famiglie. Lavorerò sempre per la promozione del turismo, della cultura e dello spettacolo, tenendo in primo piano la figura delle donne che vogliono emergere”.

Confartigianato Turismo e Spettacolo, è una categoria giovane, dinamica ed innovativa. Presidente e vicepresidente, rispettivamente Davide Morici e Laura Arcilesi, sono altrettanto dinamici, innovativi ed inarrestabili. “Sin dalla sua nascita – dice Davide Morici – la nostra categoria è attenta ad arte, cultura, turismo e spettacolo. Laura Arcilesi è una nostra associata con Soleventi tour, ma è anche la nostra vice presidente. Per noi è motivo di orgoglio questo premio a lei assegnato come imprenditrice della nostra società. Gli artigiani della cultura sono il nostro punto di riferimento, di forza, il nostro obiettivo, il nostro futuro. Abbiamo stretto un forte legame con Malta, grazie al gemellaggio siglato dal

Comune. E Malta è un punto di riferimento importante. Anche per questo come Confartigianato, abbiamo pensato di dare un dono dal sapore tutto siciliano, al primo ministro di Gozo, Justine Caruana”. Un regalo, un riconoscimento, che verrà consegnato domani a Palermo, nella sede di Confartigianato. Ecco la motivazione con la quale verrà premiata domani sera Laura Arcilesi. Un riconoscimento “per avere contribuito con la sua opera promozionale e con validissime iniziative all’incremento turistico della nostra Regione ed in particolar modo di Palermo

facendo confluire da ogni parte del mondo personalità di alto livello culturale e sociale”.