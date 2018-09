"No al prelievo di contante in tabaccheria": a Mondello una raccolta firme

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una raccolta firme per chiedere un provvedimento che blocchi la funzione di sportello Atm nei tabaccai italiani. E’ l’iniziativa dell’U.Di.Con (Unione Difesa dei Consumatori) che sabato 8 settembre, dalle 9,30 e fino alle 19,00 posizionerà un banchetto di fronte allo stabilimento ‘L’ombelico del Mondo’ a Mondello. Lì sarà possibile aderire alla proposta UdiCon pensata come misura contro la Ludopatia ovvero la crescente dipendenza dal gioco d’azzardo.

“Si chiama #vincosesmetto la campagna che ha già permesso di ottenere importanti risultati in tutto il Paese - dice il Presidente nazionale U.Di.Con Denis Nesci –. Sono certo che anche Palermo vorrà partecipare a una battaglia che appartiene a tutti noi. Questa iniziativa si affianca a tante altre che sono in corso o che saranno messe in cantiere nelle prossime settimane”. Al banchetto dei volontari U.Di.Con è attesa, intorno alle 10,30, anche la visita dell’assessore comunale ai Servizi Sociali Giuseppe Mattina.

“Si tratta di porre un primo argine ad un fenomeno che dilaga e che allarma in Sicilia – dice il Presidente regionale U.Di.Con Pietro Feroce – ma l’U.Di.Con non si fermerà certamente solo a questa proposta. Già in preparazione ci sono iniziative educative che riguardano la scuola e non soltanto quella”