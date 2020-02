Donna muore in ospedale a Partinico: donati reni, cornee e fegato

La vittima, 72 anni, è deceduta per un’emorragia cerebrale non operabile. L'intervento per prelevare gli organi, che daranno una speranza a pazienti in attesa di trapianto, è durato nove ore. Il direttore dell'Asp di Palermo: "Grazie ai familiari e all’equipe chirurgica"