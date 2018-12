Precari Asp verso la stabilizzazione: "Rinnovo del contratto per un anno, poi le assunzioni"

"Proroga del contratto sino al 31 dicembre 2019 e poi al via le stabilizzazioni per i precari dell'Asp". Ad annunciare il piano per l'assunzione di 650 contrattisti, nel corso di un incontro con la Fials-Confsal ieri negli uffici di piazza Ziino, è l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza che ha convocato un nuovo tavolo di contrattazione entro il prossimo 15 gennaio. Ne dà notizia il segretario del sindacato Vincenzo Munafò.

"I tecnici dello staff di Razza - spiega Munafò - hanno illustrato il cronoprogramma che dovrebbe portare alla progressiva stabilizzazione di questo bacino ma la Fials ha sollevato tutta una serie di perplessità. A cominciare dai dubbi sulla legittimità del bando concorsuale, da poco pubblicato, che dovrebbe portare all’assunzione di 94 lavoratori in pianta stabile e che secondo il sindacato è fortemente discriminatorio soprattutto per le donne, perché prevede che il servizio militare sia determinante per la posizione in graduatoria. A riguardo è già partito il ricorso di 17 lavoratori e si attende la decisione del Tar. E' emerso anche che la Regione aveva chiesto parere al dipartimento della Funzione pubblica a Roma, sulla possibilità di assumere questo personale attraverso l’applicazione della norma 'Madia', ma non è mai pervenuta risposta".

La Fials-Confsal ha chiesto alla Regione che "il tavolo di concertazione che si aprirà in assessorato alla presenza anche del nuovo direttore generale e dei sindacati, possa ridiscutere il cronoprogramma ideato dall’assessorato, al fine di percorrere tutte le strade assunzionali offerte dalle leggi vigenti, compreso l’utilizzo presso le altre Aziende sanitarie palermitane e la trasformazione con implemento della dotazione organica di posti da riqualificare in Oss utilizzando percorsi formativi e riqualificazione a carico dell’Asp per potere giungere entro il 2020 la più copiosa stabilizzazione possibile numericamente". Munafò ha chiesto l’impegno politico dell’assessore affinchè dopo avere individuato tutti i percorsi utili alla stabilizzazione, allo scadere del 2020 "l’assessorato garantisca che per l’ulteriore residuale di personale precario venga previsto che il limite fin qui imposto del 14% di personale amministrativo, venga aumentato ritenendolo così come prevede la 'Madia' fabbisogno reale del personale, implementando la percentuale di tanto quanto basterà ad immettere in servizio la totalità degli attuali dipendenti contrattisti".

“Ringraziamo l’assessore per la disponibilità al confronto – conclude Munafò – e ci auguriamo che questa vicenda possa essere risolta prima possibile per garantire serenità e maggiori certezze a tutte queste famiglie”.