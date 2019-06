Il Comune di Carini cerca due aspiranti avvocati: bando online

Il Comune di Carini cerca due aspiranti avvocati a cui fare svolgere la pratica forense nel Servizio autonomo legale dell'ente. Pubblicato l'avviso per la selezione pubblica. Possono presentare domanda entro il 5 luglio 2019, coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso della laurea in giurisprudenza. L'incarico avrà una durata di un anno.

