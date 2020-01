VIDEO | Pizze e sorrisi per ragazze madri e bimbi del Capo, pranzo solidale al Boccone del Povero

Un momento di condivisione nella Chiesa di San Marco per i piccoli del quartiere, per i bambini del Centro Filippone e per delle mamme, alcune vittime di violenza, provenienti dalla casa di accoglienza Giacomo Cusmano di Sciacca. L'iniziativa è stata resa possibile grazie all'aiuto di alcuni benefattori e volontari