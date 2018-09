Il Papa a pranzo da Biagio Conte: Francesco a tavola con gli "ultimi"

Pranzo al fianco di Biagio Conte per Papa Francesco che dopo aver celebrato la messa per il beato Padre Puglisi al Foro Italico ha raggiunto la missione Speranza e carità, in via Decollati. Nel refettorio del centro fondato dal missionario una quarantina di ultimi hanno avuto la gioia di poter consumare il pasto in sua compagnia. In totale, circa 1.500 le persone, tutte munite di pass, presenti nella sala.

Per l'occasione i volontari hanno servito un menù leggero con prodotti a km zero. I piatti infatti sono stati realizzati con prodotti coltivati dalla missione. Si comincia con gli antipasti: fettina di pane con olio, olive condite, tocchetti di formaggio e caponata. A seguire insalata di riso e cous cous e come secondo petto di pollo panato alla siciliana e insalata mista. Immancabili i dolci omaggio ai sapori di Sicilia: sorbetto di limone, pasticcini e cannolicchi (guarda le foto in basso).

Il Pontefice prima di iniziare il pasto si è soffermato con alcune persone disabili abbracciandole e scambiando qualche parola, poi è stato circondato da tanta gente emozionata e felice parlando con alcuni stranieri e disoccupati. Biagio Conte e l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice hanno consegnato al Santo Padre una lettera e un numero speciale del giornalino "La Speranza", coordinato da Riccardo Rossi, con un passato da cronista e da tempo a fianco del missionario laico per aiutare i poveri. Emozione per Barbara Grisanti e Sanson Olomu, presidente della comunità nigeriana. Bergoglio ha preso in braccio la loro bimba di appena un mese, Eunice Iside. Un gruppo di bimbi di vari Paesi della missione ha portato dei dolcini che il Pontefice ha accettato. Dopo pranzo, il Papa è entrato nella chiesa attigua alla mensa per un momento di preghiera.

Un nutrito gruppo di residenti della zona si è radunato dietro le transenne presidiate dalla polizia, sperando di potere entrare nel centro di Biagio Conte o quantomeno ricevere un saluto da Papa Francesco, che ha varcato il portone a bordo di un'auto. Qualcuno è amareggiato: pensava di poter assistere dall'interno alla visita del Pontefice. La situazione all'esterno della missione comunque è rimasta tranquilla.

