Il dolore diventa generosità: "Riccardo dal cielo ha offerto il pranzo ai più bisognosi"

La vigilia di Pasqua la tragica scomparsa del loro bambino, morto annegato in una piscina di plastica in una villetta a Torretta, a distanza di mesi dalla tragedia la decisione di esorcizzare quel dolore e aiutare i meno fortunati con un pranzo solidale. Salvatore e Angela, genitori del piccolo Riccardo, ieri hanno offerto il pranzo di Capodanno a 40 persone tra senzatetto e famiglie bisognose. Una giornata diversa, organizzata nei locali della parrocchia Gesù Salvatore di via Castellana. "La mamma e il papà di Riccardo - racconta a PalermoToday un amico della coppia - hanno voluto così ricordare l'amore del loro piccolo. E' come se a organizzare il pranzo fosse stato lui stesso, loro sono solo un tramite. Un dono simbolo di amore".

La tragedia si è consumata in pochi attimi, in un sabato prefestivo. Il piccolo Riccardo, che non aveva ancora compiuto due anni, è scivolato all'interno della piccola piscina di plastica fuori terra realizzata nella villetta. Il padre non appena si è accorto dell'incidente è subito entrato in acqua per aiutare il figlio, poi la corsa verso l'ospedale. Nel frattempo è stato allertato il 118. L'uomo ha incrociato l'ambulanza lungo il tragitto. I sanitari hanno preso il piccolo e lo hanno trasportato al Cervello. Ma per lui era troppo tardi.

La coppia ieri ha preparato personalmente il pranzo e ha trascorso la giornata con gli "ospiti". Ad accompagnare la madre e il padre di Riccardo, anche gli altri due figli. Al termine della giornata hanno voluto anche fare un piccolo regalo ai presenti: ognuno di loro ha ricevuto un cappellino.

