L'istituto Padre Puglisi si prepara all'arrivo del premier Conte: iniziata la potatura degli alberi 

In vista dell'inizio delle lezioni e dell'arrivo del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, l'istituto comprensivo Padre Pino Puglisi di Brancaccio rifà il look alle aiule. Da questa mattina gli operai sono al lavoro per potare alberi e piante. II premier sarà in città il 14 settembre per inaugurerare l'anno scolastico a Palermo, un giorno prima rispetto alla visita di Papa Francesco. Anche il Santo Padre visiterà il quartiere: nel suo tuor cittadino è prevista una tappa al centro d'accoglienza Padre Nostro, fondato Don Puglisi nel 1991.

Gallery