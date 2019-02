Via Nina Siciliana, arrivano i vigili: presi i posteggiatori del mercatino

Ancora posteggiatori abusivi nel mirino dei vigili. Questa mattina il nucleo vigilanza trasporto pubblico della polizia municipale ha notificato quattro ordini di allontanamento ad altrettanti parcheggiatori. Tre di questi, stranieri, con regolare permesso di soggiorno (si tratta di G.E di 39 anni, O.J. di 53 e A.J. di 55) esercitavano la loro "attività" nel posteggio di via Nina Siciliana durante il mercato settimanale.

Il quarto invece, S.P. di 44 anni, faceva il posteggiatore nei pressi dello stadio, all'interno di un parcheggio. Tutti sono stati sanzionati per un importo di 771 euro ciascuno e, con l'ordine di allontanamento ricevuto, per 48 ore non potranno avvicinarsi ai luoghi in cui sono stati sorpresi ad esercitare l’attività di posteggiatore.