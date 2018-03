Zona Stadio, multati 4 posteggiatori abusivi: ci sono anche due donne

Quattro posteggiatori abusivi sono stati multati dalla polizia municipale nella zona dello stadio Renzo Barbera ieri, in occasione della partita Palermo-Frosinone. Tra loro, a sorpresa, anche due donne. "I parcheggiatori abusivi al femminile - sottolineano da via Dogali - rappresentano una novità nel panorama cittadino. Prima delle due donne sanzionate domenica c'è stato il caso di un'anziana che 'coordinava' i figli nell’attività di posteggiatore abusiva in piazza S.Domenico prima che diventasse area pedonale".

I due uomini, un 20enne e un 35enne, sono stati bloccati in via Croce Rossa. A entrambi è stato notificato il Daspo con l'invito ad allontanarsi dalla strada. Il 35enne però, dopo essere andato via, si è ripresentato poco dopo e gli agenti lo hanno denunciato.

L'altro intervento è stato eseguito in via De Gasperi, dove gli agenti hanno trovato le due donne: una ventottenne e una trentenne. Immediata la sanzione.