Posteggiatori abusivi alla conquista dei lidi, vigili in azione da Vergine Maria a Mondello

Posteggiatori abusivi sorpresi all’opera tra Mondello, Addaura, Vergine Maria, San Lorenzo e centro città. Gli agenti del Nucleo controllo vigilanza trasporto pubblico della polizia municipale hanno multato otto “professionisti della sosta” con una sanzione da 771 euro. Per due di loro, recidivi, anche una denuncia e un ordine di allontanamento per 48 ore.

Oltre ai parcheggiatori trovati tra piazza Caboto, lungomare Cristoforo Colombo, via Papa Sergio (vicino al cimitero dei Rotoli) e via Piano di Gallo. In quest’ultima strada è stato pizzicato il 27enne G.O., individuato per la seconda volta vicino alla fermata di un bus e per questo segnalato all’autorità giudiziaria.

Anche in via Alloro, all’incrocio con il Foro Italico, gli agenti della polizia municipale hanno individuato vicino agli stalli per il servizio taxi un posteggiatore di 55 anni, G.F., al quale sono stati notificati una sanzione da 100 euro e un ordine di allontanamento dal posto per due giorni.

Sabato scorso, in occasione di uno spettacolo al Teatro di Verdura, è stato rintracciato in piazza Niscemi D.A., 44 anni, denunciato anche lui per aver reiterato l'attività abusiva di posteggiatore. “Durante i controlli - spiegano dalla polizia municipale - gli agenti hanno notato che diversi automobilisti si rivolgevano a lui per trovare parcheggio, legittimando così una figura non prevista dal codice della strada”.