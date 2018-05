Piazzale Lennon, bus "sfrattati" per fare spazio alle auto: multati 4 posteggiatori abusivi

Si erano impadroniti dell'area riservata agli autobus Amat in piazzale Lennon per fare posteggiare i clienti del mercatino rionale di via Galilei. Un'idea che gli è costata cara. Sabato scorso quattro posteggiatori abusivi sono stati identificati e sanzionati dalla polizia municipale. Per O.S. di 22 anni, T.G. di 25 anni e A.C. di 56 anni è scattata la denuncia per non avere rispettato l’ordine di allontanamento semestrale disposto in precedenza nei loro confronti. Al quarto "collega" - G.S. di 46 anni, individuato al capolinea dei bus - è stato notificato l’ordine di allontanamento dalla strada.

I controlli, spiegano dalla polizia municipale, sono stati disposti dal comandante Gabriele Marchese anche in virtù della segnalazioni dei cittadini circa la presenza ciclica dei posteggiatori, in alcune zone della città. I vigili sono intervenuti anche in altre zone della città, multando altri sei posteggiatori (due in via Volturno, uno in via Turrisi Colonna e tre a Mondello).