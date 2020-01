Già multati riprendono il "loro" posto in strada, denunciati 6 posteggiatori abusivi

Già multati tornano "in servizio", ma i carabinieri li sorprendono ancora e li denunciano. Adesso però rischiano anche l'arresto perchè recidivi. Nei guai sei posteggiatori abusivi, di età compresa tra 26 e 60 anni. I militari della compagnia di Piazza Verdi e quelli di San Lorenzo li hanno beccati nel corso dei controlli in piazza Goffredo Mameli, via delle Croci, piazza Sant’Oliva, viale del Fante, via Volturno e piazza Giulio Cesare. Nei confronti di uno di loro è stato anche emesso un ordine di allontanamento di 48 ore, poiché trovato nelle immediate adiacenze di fermate dei mezzi di trasporto. I sei rischiano anche un’ammenda da 2 a 7 mila euro. Nel corso del 2019 in città le denunce all’autorità giudiziaria sono state ben 193 e le sanzioni amministrative 137.