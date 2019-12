Posteggiatore "irriducibile" in zona Villa Trabia: multato 10 volte, ora rischia l'arresto

E' forse il recordman dei posteggiatori. I carabinieri della stazione Crispi hanno deferito in stato di libertà un quarantaduenne dello Zen (R.T. le sue iniziali) sorpreso a svolgere in piazza Goffredo Mameli, nei pressi di Villa Trabia, l’attività di parcheggiatore abusivo. "L’uomo - hanno spiegato dal comando provinciale dell'Arma - è stato già sanzionato ben 10 volte nel corso dell’anno per la stessa violazione". Con le nuove norme previste dal codice della strada il 42enne rischia una pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda da duemila a settemila euro.