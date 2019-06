Posteggiatore a 15 anni in zona Fiera, per lui 700 euro di multa: la paga la mamma

Posteggiatore abusivo minorenne multato in zona Fiera. "Chiedeva - spiegano dal comando di via Dogali - soldi in cambio del parcheggio". Gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico della polizia municipale, hanno sorpreso il quindicenne all’incrocio tra via D’Amelio e via Cirrincione.

"E' stato necessario avvertire i genitori", dicono dalla polizia municipale. La sanzione, di 771 euro, è stata contestata alla madre, arrivata sul posto. Solo una settimana fa nella stessa zona la polizia municipale aveva multato nove "padroni della strada".