Poste italiane, a Bisacquino disponibile un ufficio postale mobile

Da lunedì 6 luglio sarà disponibile nel comune di Bisacquino un ufficio postale mobile. Lo fanno sapere da Poste italiane. "L'ufficio si trova in via Decano De Vincenti - si legge in una nota -. Garantirà ai cittadini tutti i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro della posta inesitata. L’ufficio postale mobile osserverà l’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, in sostituzione della sede antistante chiusa fino al prossimo 20 luglio per lavori infrastrutturali".

