Postazioni mobili Rap, divieto conferimento di elettrodomestici per sabato e martedì

Dagli uffici Rap fanno sapere che esclusivamente nei giorni di sabato 31 marzo, per la postazione mobile di via Salvatore Corleone (ponte Giafar) e via dell’Airone e di martedì 3 aprile, per la postazione mobile di Foro Umberto I e piazzale John Lennon, non sarà possibile il solo conferimento pubblico del rifiuto Raee. Si tratta di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche quali ad esempio: televisori, computer, monitor, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, forni elettrici, condizionatori. "Questa limitazione - dicono dalla Rap - è dovuta in occasione delle festività pasquali per il blocco della circolazione dei mezzi pesanti in autostrada, che impedisce il trasporto extraurbano effettuato dalla ditta per conto di Rap".