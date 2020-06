Arriva da Arezzo ed è positivo al Coronavirus, uomo fermato a Ballarò

Positivo al Coronavirus e fermato mentre passeggiava per i vicoli di Ballarò. Un uomo è stato fermato dalla polizia tra i vicoli del quartiere del mercato storico, raggiunto dopo un viaggio in autostrada da Arezzo a Palermo. L'allarme è scattato quando gli agenti della questura toscana hanno preso contatti con i colleghi siciliani per segnalare l'accaduto.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, di nazionalità romena, era stato sottoposto al tampone rinofaringeo per Covid-19 all'ospedale San Donato di Arezzo. Prima ancora di ottenere il risultato dell'accertamento sanitario si sarebbe allontanato insieme alla sua famiglia con un pulmino preso a noleggio. Dopo aver bussato alla porta di casa sua per un controllo, i poliziotti si sono accorti che l'uomo non si trovava dove invece avrebbe dovuto.

Una volta inoltrata la segnalazione a Palermo i poliziotti hanno avviato le ricerche e rintracciato il soggetto, asintomatico, nel centro storico del capoluogo siciliano. L'uomo è stato fermato e preso in consegna dalle forze dell'ordine fino alla decisione presa dall'autorità sanitaria. L'intera famiglia - marito, moglie e tre figli - si trovano ora in casa in isolamento in attesa dei risultati degli altri tamponi. Indagini per ricostruire i loro ultimi contatti.