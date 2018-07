La Freedom Flotilla arriva a Palermo, Orlando accoglie gli equipaggi | VIDEO

Palermo sempre più simbolo di solidarietà, accoglienza e impegno civile. Le imbarcazioni della coalizione internazionale Freedom Flotilla, che stanno navigando verso la striscia di Gaza nell'ambito della campagna di sensibilizzazione e protesta contro il blocco del territorio palestinese che impedisce l'importazione di generi di prima necessità e medicinali per la popolazione, sono arrivate in porto. Ad accogliere gli equipaggi il sindaco Leoluca Orlando.

Le imbarcazioni coinvolte nella flotta internazionale provengono da ogni parte del globo, dalla Svezia alla Norvegia, dalla Malesia al Sud Africa e dalla Turchia agli Stati Uniti e al Canada. Ripartiranno da Palermo il 19 luglio dirette a Gaza

L'arrivo della Freedom Flotilla è coinciso con la manifestazione "Apriamo le frontiere". La carovana "Abriendo Fronteras" denuncia "le politiche migratorie, la militarizzazione del territorio siciliano che si sta trasformando in un'immensa portaerei super-armata nel cuore del Mediterraneo, in grado di lanciare terribili strumenti di morte contro obiettivi civili e militari in Est Europa, Caucaso, Africa, Medio oriente e sud est asiatico', i centri di detenzione amministrativa per i migranti, strumento sempre più violento del razzismo istituzionale, la mancanza di canali di ingresso legali, lo sfruttamento e la violazione costante di diritti e l'indebolimento della coesione sociale".