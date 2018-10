Dalla guerra del Golfo a Mare nostrum, la nave della Marina Zeffiro a Palermo

"Ospite" d'eccezione oggi a domenica al porto: la nave Zeffiro della Marina Militare. E' l’ultima della otto unità antisommergibile della classe Maestrale e, con un equipaggio di circa 160 uomini e donne comprensivo dei team specialistici della Brigata Marina San Marco e della componente aerea della Marina Militare, è in grado di operare in differenti contesti e missioni. Garantisce la garantire la sorveglianza degli spazi marittimi, la protezione delle linee di comunicazione e tutela degli interessi nazionali sul mare.

Zeffiro parteciperà nei prossimi giorni all’esercitazione “Mare Aperto 2018-II”, che vedrà impegnato un dispositivo aero-navale della Marina Militare in attività addestrativa nel Mediterraneo centrale, condotta allo scopo di favorire il processo di integrazione tra le Unità per assicurare la tutela degli interessi nazionali, la protezione delle linee di comunicazione marittima e le attività di presenza e sorveglianza nel bacino del mediterraneo. Durante la sosta, la fregata Zeffiro sarà ormeggiata presso la banchina trapezoidale del porto e sarà aperta alle visite (gratuite) a bordo.

Quando visitare Zeffiro

sabato 6 ottobre: dalle 15 alle 18;

domenica 7 ottobre: dalle 10 alle 13.

La scheda

Ultima della otto unità della classe Maestrale a essere impostata nei cantieri di Riva Trigoso (GE) il 7 marzo 1983, Nave Zeffiro è stata varata il 19 maggio 1984 entrando in servizio il 4 maggio 1985. Inquadrata organicamente all’interno del Comando delle Forze d’Altura, ha come porto di assegnazione Taranto.

In considerazione delle sue peculiarità costruttive, Nave Zeffiro può svolgere missioni di carattere prettamente militare alle quale si aggiungono le capacità dual use proprie delle navi della Marina Militare. In generale, tali attività possono essere così riassunte:

-Lotta anti nave (A/N), anti sommergibile (A/S), anti aerea (A/A);

-Controllo e interdizione marittima;

-Antipirateria;

-Lotta al terrorismo marittimo;

-Operazioni di supporto alla pace (Peacekeeping Operations);

-Supporto alle operazione anfibie;

-Diplomazia navale;

-Ricerca e soccorso in mare (Search and Rescue - SAR);

-Evacuazione di personale non combattente da zone pericolose;

-Supporto alla protezione civile in caso di calamità naturali;

-Assistenza/evacuazione medica;

-Trasporto di aiuti umanitari.

Le attività svolte dalla nave nei suoi quasi trent’anni di vita sono molteplici, tra le quali spiccano:

• Da novembre 1987 a marzo 1988: Operazione Golfo Persico 1, per scorta mercantili;

• Da ottobre 1990 a febbraio 1991: Operazione Golfo Persico 2, con funzioni di pattugliamento e controllo del traffico mercantile;

• Da settembre 1992 a settembre 1994: partecipazione alle Operazioni Nato e WEO Sharp Guard e Sharp Fence di mantenimento dell’embargo (armi) ai paesi della Ex Yugoslavia;

• Novembre 1994: soccorso e assistenza ai naufraghi della M/N Achille Lauro naufragata al largo della costa somala;

• Da dicembre 1995 a marzo 1996: Operazione Decisive Enhancement per controllo traffico mercantile e supporto ai trasporti via mare di uomini e mezzi del dispositivo Nato - IFOR;

• Dal gennaio a maggio 1999 e da agosto a dicembre 2003: partecipazione al dispositivo navale di reazione rapida della NATO denominato STANAVFORMED, per operazioni in Mediterraneo;

• Da novembre 2001 a marzo 2002 e da settembre 2004 a febbraio 2005: Operazione Enduring Freedom, in risposta agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001;

• Da gennaio ad aprile 2009: partecipazione alla forza Navale Nato denominata Standing Naval Maritime Group 2 (SNMG2), gruppo navale erede dello STANAVFORMED;

• Da novembre 2009 a giugno 2010: Operazione delle Nazioni Unite UNIFIL, per il pattugliamento e controllo delle acque antistanti il Libano;

• Da novembre 2010 adaprile 2011 e da giugno a ottobre 2013: Operazione dell’Unione Europea denominata Eunavfor Atalanta (Task Force 465) per il contrasto alle attività di pirateria nel Golfo di Aden e lungo le coste della Somalia;

• Dagli ultimi giorni del 2013, Nave Zeffiro è stata inserita nel dispositivo navale dell’Operazione militare e umanitaria “Mare Nostrum”, finalizzata a pattugliare le zone di mare aperto interessate dai flussi migratori provenienti dalle coste nordafricane verso il territorio nazionale.

(Fonte Marina Militare)





Gallery