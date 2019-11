Porto, si imbarca sul traghetto con 13.500 euro in contanti: fermato

E' stato bloccato al porto mentre si stava imbarcando su un traghetto in partenza con la Tunisia con 13.500 euro in contanti: oltre 250 banconote di grosso taglio, ben nascoste dentro la sua valigia. Un uomo di origine tunisina è stato fermato dai finanzieri del primo Nucleo Operativo Metropolitano, in collaborazione con i funzionari dell’Ufficio delle Dogane.

Le Fiamme Gialle hanno effettuato un controllo di natura valutaria in quella che viene chiamata "area Extra-Schengen” del porto palermitano: uno spazio riservato ai controlli di persone, veicoli e merci in partenza verso l’estero. "L'uomo è stato bloccato e immediatamente sanzionato amministrativamente e ammesso al pagamento con contestuale oblazione - dicono dalla guardia di finanza -. L’intervento rientra nell’ambito della costante attività rivolta da parte da Finanza e dell’Agenzia delle Dogane a presidio della trasparente circolazione dei flussi finanziari transnazionali, a tutela dell’economia del Paese, scongiurando che le somme provenienti da illeciti o da attività “in nero” possano spostarsi illegalmente all’estero senza lasciar traccia".