"Colpi di pistola e fucile contro Bmw con una bambina a bordo": palermitani a processo

Sono state lunghe e complicate indagini. Ma alla fine hanno consentito di fare luce su un tentato omicidio ai danni di un corriere palermitano e la sua famiglia. A distanza di 5 anni dall'operazione "Fermi tutti" arriva la richiesta di 11 rinvio a giudizio per gli imputati dell'inchiesta messa a segno dalla polizia agrigentina. Tra loro c'è anche il palermitano Francesco “Paolo” Tarantino, 32 anni (foto in basso), accusato di tentato omicidio nei confronti di Francesca Paola Montesano, 34 anni e Gaetano Massei, 29 anni, entrambi di Palermo e anche loro indagati. Al centro della vicenda ci sono i presunti componenti di due bande rivali dedite a spaccio di droga, rapine e intimidazioni. Vicenda che adesso approda in aula per l'udienza preliminare.

Le accuse a vario titolo sono di detenzione e porto illegale di armi da sparo, fabbricazione e trasporto in luogo pubblico di bottiglie incendiarie, danneggiamento, minacce aggravate, rapina e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le indagini della polizia, inoltre, avrebbero consentito di fare luce su una serie di episodi intimidatori che si sono verificati a Porto Empedocle e pure sul tentato omicidio della coppia palermitana.

Il palermitano Francesco “Paolo” Tarantino, 32 anni, è accusato di tentato omicidio insieme ad altri cinque agrigentini (Paolo Mendola, 40 anni, Giuseppe Romeo, 26 anni, Salvatore Lombardo, 39 anni, James Burgio, 26 anni, e Carmelo Burgio, 28 anni). Nel mirino la coppia di Palermo, Gaetano Massei e Francesca Paola Montesano, destinataria di una serie di colpi di pistola e fucile a pallettoni, mentre si trovava in auto insieme a una bambina. "Gli agrigentini - sostiene l'accusa - volevano sottrarre ai palermitani una partita di quasi otto chili di hashish". Carico trasportato da Palermo a Porto Empedocle sulla Bmw di Massei.

Tarantino, peraltro, negli anni successivi all'operazione sarebbe passato dalla criminalità spicciola a quella organizzata venendo "arruolato" nella famiglia mafiosa di Porto Empedocle. Il trentaduenne è stato, infatti, arrestato e condannato a 10 anni di reclusione nell'ambito dell'inchiesta "Icaro" con le accuse di associazione mafiosa ed estorsione.

L'udienza preliminare per discutere sulla richiesta di rinvio a giudizio è stata fissata per il 22 maggio davanti al gup Stefano Zammuto.