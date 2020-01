Al porto respinte 25 tonnellate di melograni: "Contenevano organismi nocivi"

Un maxi carico di melograni proveniente dalla Tunisia e destinato al mercato palermitano è stato bloccato al porto. I frutti, 25 tonnellate in 52 cassette, non rispettavano le norme europee a tutela dei consumatori per la "presenza diffusa di organismi nocivi". L'episodio risale allo scorso 20 gennaio ma è stato reso noto oggi dall'assessore regionale per l'Agricoltura Edy Bandiera.

Grazie al lavoro degli ispettori fitosanitari dell'assessorato Agricoltura è stato sottoposto a verifica il carico di melograni, proveniente dalla Tunisia e corredato di certificazione fitosanitaria (cert. Fito. n. 0016200 del 17-gennaio 2020 del servizio fitosanitario della Tunisia). All'apertura del carico, in presenza dello spedizioniere doganale incaricato e dei funzionari della Agenzia delle dogane, è emerso che "non era conforme all'ingresso in territorio europeo per la presenza diffusa di organismi nocivi. Alla luce di quanto rilevato, è stata immediatamente prodotta la documentazione atta al respingimento della partita di melograno e restituito il certificato fitosanitario tunisino, che accompagnava la merce".

"Continua quotidianamente l'attività del governo Musumeci di controllo ai prodotti agricoli e agroalimentari in ingresso nel territorio siciliano - afferma Bandiera - Vigiliamo senza tregua né sconti, nei porti, aeroporti, luoghi d'importazione e vendita, contro chi, per anni, ha lucrato sulla nostra salute e sulla nostra economia".

