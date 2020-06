Dalla Turchia a Palermo passando per Bari, arrivate 34 mila tute per la Protezione Civile

Altre 34 mila tute protettive destinate al dipartimento delle Protezione Civile della Regione sono state "svincolate" dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (Adm), in servizio al porto. Si tratta di un primo carico, proveniente dalla Turchia e sbarcato a Bari, relativo a una più

ampia fornitura di 100.000 tute.

La procedura di "sdoganamento", eseguita in tempi brevissimi, ha consentito alla Protezione Civile di ottenere celermente la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale (DpiI) necessari per affrontare l’emergenza sanitaria in corso.