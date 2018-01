Porticello, giovane di 21 anni travolto da un'auto pirata: è grave

Un giovane di 21 anni è rimasto gravemente ferito nel corso di un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo la strada statale 113, nei pressi dell’incrocio fra Santa Flavia e Porticello, in prosimità del passaggio a livello, in via Duca delle Grazie (chilometro 244 più 150). Secondo una prima ricostruzione il giovane era appena uscito da casa e stava attraversando la strada quando sarebbe stato investito da un’auto che dopo il violento impatto non si è fermata.

Il ragazzo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale Civico di Palermo dove si trova in gravi condizioni per le ferite riportate. "Il giovane è ricoverato nel reparto di Rianimazione - spiegano i carabinieri - ha riportato dei traumi e varie emorragie interne. Sono in corso le nostre indagini, si spera che qualcuno possa darci un mano. Chi ha assistito all'incidente parli".