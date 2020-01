Cronaca Sperone / Via Messina Marine

Il porticciolo di Sant'Erasmo distrutto dalle onde: era stato inaugurato a ottobre

Le violente mareggiate dei giorni scorsi non hanno risparmiato la struttura e adesso la pavimentazione è sradicata in alcuni tratti e alcuni pali della luce sono divelti. L’Autorità portuale ha già dato mandato a un ditta per il ripristino