Porte aperte alla Libera Scuola Waldorf di Palermo

La Libera Scuola Waldorf di Palermo, presente nella città dal 1986, apre le porte il 25 gennaio 2020 dalle 10 alle 12 per presentare a tutti i genitori interessati il suo percorso educativo, con una visita guidata delle classi e la presentazione dei lavori dei bambini e dei ragazzi. La Scuola Waldorf nella sezione primavera e nella scuola dell’infanzia accoglie i bambini piccoli in un ambiente caldo e familiare, arredato con materiali naturali, con i quali i bambini possono giocare liberamente. Nelle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado i bambini e i ragazzi apprendono tutte le materie curricolari con un approccio artistico ed esperienziale, che rende l’alunno parte attiva del processo di conoscenza. Talenti e doti di ogni individuo trovano spazio per la crescita e la completa espressione grazie ad un ricco piano di studi interdisciplinare che prevede, accanto alle materie curricolari, attività quali: due lingue straniere, musica, canto, lavori manuali, recitazione, pittura, scultura, euritmia, disegno, falegnameria ed educazione fisica. La mensa della scuola propone un’alimentazione vegetariana ed è a base di prodotti biologici e biodinamici.