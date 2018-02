Crisi e ruggine, ponte Grande Migliore sospeso sul nulla: "Incompiuta dall’impatto devastante"

Un'interrogazione su un’opera incompiuta definita "dall’impatto ambientale devastante". Marcello Susinno, consigliere comunale di Sinistra Comune chiede che si faccia luce sul ponte pedonale reticolare (lungo circa 50 metri) che avrebbe dovuto collegare le due strutture dell’ex complesso del Grande Migliore. Un ponte che è stato sistemato 7 anni fa, "durante l’amministrazione del centrodestra".

"Scoccava il 2011 - dice Susinno - e proprio in quegli anni la crisi colpì anche il Grande Migliore e così di quell’opera, che non fu mai aperta al passaggio pedonale, ne è rimasta soltanto un’immagine devastante proprio a ridosso dei palazzi di via Buzzanca".

Il ponte pedonale - ad unica campata - ha una struttura reticolare con elementi metallici e collega un parcheggio con il negozio Grande Migliore di viale Regione Siciliana scavalcano le vie Buzzanca e Mandalà, nella zona di Cruillas. In un’apposita interrogazione Susinno chiede di sapere, tra l’altro, "se è mai stato fatto un collaudo all’esito del posizionamento e soprattutto se a tutt’oggi il ponte pedonale, vige in condizioni di sicurezza visto che cominciano ad essere ben visibili delle colature di ossido di ferro lungo il muro di sostegno".

Nel testo ispettivo - conclude Susinno (nella foto) - che arriverà anche sul tavolo dell’attuale curatore fallimentare, "si chiede di sapere se quell’opera risulta a ruolo per il tributo relativo al suolo pubblico, e se non sia utile provvedere anche ad una tempestiva rimozione visto che ormai sembra che l’attività commerciale di Grande Migliore abbia chiuso definitivamente i battenti".

