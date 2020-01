Cadono calcinacci dal ponte Oreto, il Comune rassicura: "Nessun danno strutturale"

Cadono calcinacci dal ponte Oreto. Lo rende noto il capogruppo di Italia Viva, Sandro Terrani, che ha raccolto l'allarme dei cittadini del quartiere. "Per fortuna non è successo nulla - afferma - ma le persone che transitavano sotto il ponte, sulla sponda del fiume Oreto, si sono prese un bello spavento".

I distacchi risalgono alle scorse settimane. Le segnalazioni hanno fatto scattare i sopralluogi della Protezione civile comunale. "Dalle verifiche che ho chiesto all’assessore alle Infrastrutture - prosegue Terrani - è emerso che si è trattato solo dei distacchi di alcuni calcinacci dall'intradosso del ponte, la struttura rispetto alle precedenti verifiche non presenta dei peggioramenti strutturali. L'amministrazione ha il dovere di programmare in tempo utile tutti gli interventi necessari".

A tal proposito sarebbe in dirittura d'arrivo una gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione di tutti i ponti attraverso un accordo quadro. A riferirilo è sempre il capogruppo di Italia Viva, che conclude: "Si spera che nel più breve tempo possibile vengano affidati i lavori alle ditte aggiudicatarie. Mi auguro che si cambi registro perché non si può sempre lavorare in emergenza. Oltre ai ponti, bisogna mettere in sicurezza tutta una serie di infrastrutture che necessitano di regolare e puntuale manutenzione".