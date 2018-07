Ponte Corleone, i lavori finiscono in anticipo: riaperto il transito in entrambe le direzioni

Il ponte Corleone, a partire dalle ore 7,30 di questa mattina, è stato riaperto in entrambe le direzioni per tutto il giorno. Fino a stanotte i lavori, che si sono conclusi con 72 ore di anticipo rispetto alla scadenza prevista. Il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alle Manutenzioni, Emilio Arcuri, attraverso una nota hanno espresso "compiacimento per la conclusione dei lavori sulla sede stradale del ponte e apprezzamento per i tecnici comunali e per l'impresa che ha realizzato l'intervento, consentendo così la riapertura anticipata nei due sensi di marcia della circolazione".

Dopo le polemiche delle scorse settimane il Comune aveva deciso di correre ai ripari stilando un nuovo cronoprogramma per i lavori sul Ponte Corleone. L'avvio dei cantieri aveva infatti letteralmente mandato in tilt il traffico cittadino, con inevitabili contestazioni. Da qui la decisione di fare lavorare gli operai anche di notte. Il ponte è poi tornato transitabile, di giorno, in entrambe le direzioni. Quindi l'accelerata definitiva che ha messo tutti d'accordo, con il ponte che è stato riaperto in entrambe le direzioni per tutto il giorno