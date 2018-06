Polemiche sul Ponte Corleone: "Si lavori di notte", "Non cambierebbe nulla"

Lavori anche di notte sul ponte Corleone per ridurre i disagi. L’ipotesi di effettuare i lavori di manutenzione sulla circonvallazione è stata lanciata da Sandro Terrani. Il consigliere comunale del Mov139 ha annunciato questa possibilità tramite Facebook: "Vi comunico che a seguito di intercorsi colloqui con l’ingegnere Massimo Verga dell’ufficio Infrastrutture del Comune che i lavori saranno svolti dalle 3.30 alle 13 del giorno seguente, compreso sabato e domenica".

Il dato non è stato confermato dall’assessore al Traffico Jolanda Riolo che a PalermoToday ha precisato: "Fino alle 14 di oggi ho sentito l’assessore Arcuri e non era stata presa alcuna decisione del genere". Al post pubblicato dal consigliere ha risposto qualche ora dopo lo stesso ingegnere Verga: "Mi corre l’obbligo di precisare, al fine di non ingenerare speranze ingiustificate - spiega a PalermoToday - che la scelta di lavorare parte della notte non conduce a riduzioni di tempo di esecuzione". E ciò perchè al momento sarebbe previsto un solo turno di lavoro al giorno. "Nè tantomeno - precisa Verga - il fatto di lavorare di notte permetterebbe l'apertura diurna delle semicarreggiate oggetto di manutenzione".

A stretto giro è arrivata anche una nota del presidente del consiglio comunale, Totò Orlando, che ha alzato i toni della polemica invocando le scuse dei responsabili. "E’ possibile lavorare di notte e nei giorni festivi sul Ponte Corleone. Alla luce dei disagi provocati dai cantieri - ha dichiarato Orlando - mi aspetto che i responsabili prendano immediatamente gli opportuni provvedimenti e chiedano scusa alla città e agli automobilisti".

“Ritengo condivisibile - dichiara l'assessore alla Rigenerazione Urbanistica Emilio Arcuri - la posizione del presidente del Consiglio comunale in merito all'assoluta necessità di effettuare dei turni notturni per ridurre al minimo i disagi derivanti dai lavori di manutenzione sul Ponte Corleone, notoriamente dovuti ad esigenze di sicurezza della circolazione. Devo rilevare che fino a ieri, alle mie ripetute richieste di prevedere turni aggiuntivi di lavoro, straordinari e/o notturni, il direttore dei Lavori ha sempre opposto una asserita impossibilità, tuttavia non fornendo mai spiegazioni chiare ed univoche. Avendo appreso oggi che evidentemente è possibile lavorare anche di notte - aggiunge Arcuri - chiederò formalmente che il Direttore dei lavori venga chiamato a riferire davanti alla commissione di Disciplina. Preciso infine che i turni notturni, che saranno predisposti in ottemperanza alle limitazioni legate alle condizioni meteorologiche ed alle temperature, sono sostitutivi dei normali turni di lavoro giornalieri e non si tratta assolutamente di turni aggiuntivi”.

L’ordinanza emessa dall’Ufficio traffico qualche giorno fa prevede la chiusura di una semicarreggiata per volta. Per ora i tecnici stanno lavorando sulla corsia di marcia della carreggiata in direzione Catania (interdetta al traffico), poi toccherà alla corsia di sorpasso. Non appena sarà terminata questa fase della manutenzione si passerà dall’altra parte, ovvero sulle due semicarreggiate (sempre una per volta) in direzione Trapani.

L’indiscrezione lanciata da Terrani, però, non sarebbe stata prevista nel contratto di servizio dei lavori di manutenzione per i quali sono stati stanziati circa 400 mila euro, sufficienti per coprire un solo turno da 8 ore al giorno. Dopo un approfondimento tecnico e normativo il presidente del Consiglio Orlando ha aggiunto: "Il direttore dei lavori può emettere un ordine di servizio chiedendo all’impresa di svolgere i lavori in orari notturni o festivi. Laddove non previsto nel contratto d’appalto l’impresa potrà richiedere il ristoro degli oneri dovuto a eventuali straordinari da concedere al personale".