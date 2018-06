Ponte Corleone, cambia la tabella di marcia: lavori di notte e via libera alle auto di giorno

Dopo le polemiche, il Comune corre ai ripari e stila un nuovo cronoprogramma per i lavori sul Ponte Corleone. L'avvio dei cantieri aveva letteralmente mandato in tilt il traffico cittadino, con inevitabili polemiche. Da qui la decisione di fare lavorare gli operai anche di notte. In questo modo da mercoledì prossimo il ponte tornerà transitabile, di giorno, in entrambe le direzioni.

Ad annunciarlo è il Comune con una nota. "Conclusasi la prima parte dei lavori che hanno interessato la semicarreggiata di marcia ordinaria in direzione Catania - si legge - il Ponte Corleone resterà aperto oggi fino alle 6 di domani, quando riprenderanno le lavorazioni diurne nella semicarreggiata di sorpasso in direzione Catania, che proseguiranno nelle giornate di domenica, lunedì e martedì. Concluse le lavorazioni sull’intera carreggiata in direzione Catania (corsia di marcia ordinaria e corsia di sorpasso), il ponte verrà interamente riaperto nelle due direzioni di marcia, da mercoledì 27 nelle ore diurne".

Da mercoledì si procederà con lavori notturni, con la chiusura parziale della semicarreggiata di marcia ordinaria in direzione Trapani dalle 21 alle 7 del giorno successivo. Così ogni giorno fino alla conclusione dei lavori che avverrà, salvo imprevisti, il prossimo 6 luglio con la riapertura h24 del ponte, 8 giorni prima dell’ultimazione già programmata per il 14 luglio.

L'assessore Emilio Arcuri spiega che "la definizione del cronoprogramma di dettaglio, con la previsione dei lavori notturni, è stata resa oggi possibile a seguito delle lavorazioni già effettuate e delle verifiche ispettive operate sui giunti di dilatazione, che hanno consentito di accertare una condizione di degrado nettamente inferiore a quella che era prevedibile prima dell’inizio delle opere. Ciò ha consentito di poter dare corso allo spostamento alle ore notturne delle lavorazioni, compatibile con le risorse disponibili e con l’insieme delle opere previste in progetto".

"I palermitani - commenta il consigliere M5S Igor Gelarda - sono ormai allo stremo, le code sono state chilometriche e le attese lunghissime. Il Comune seppur tardi si è accorto che sta tirando troppo la corda. Certamente i lavori sono necessari, ma la prossima volta si facciano con un minimo di criterio, di programmazione e di coordinamento con l'ufficio traffico per evitare la 'martirizzazione' dei palermitani. Resto comunque dell'idea che la sospensione temporanea della Ztl potrebbe alleviare il problema del traffico".

