Il ponte Corleone chiude per metà, dopo le polemiche al via le verifiche strutturali

Domani, dalle 9 alle 20, le corsie sul lato destro di entrambe le carreggiate del ponte Corleone chiuderanno al traffico. E' scritto nero su bianco in un'ordinanza dirigenziale, firmata da Luigi Galatioto e datata 13 aprile. Si camminerà quindi su una sola corsia. Dopo gli allarmi lanciati nelle scorse settimane sul rischio sicurezza del ponte, il Comune ha deciso di dare il via alle verifiche strutturali.

"Dopo il dibattito in Consiglio comunale - dichiara il presidente della commissione consiliare Urbanistica Giovanni Lo Cascio - l’Amministrazione si sta adoperando per ispezionare il ponte". Se dovesse servire il ponte resterà chiuso (sempre per metà) anche mercoledì, dalle 9 alle 20. "La chiusura - si legge nell'ordinanza comunale - delle corsie sul lato destro, non sarà contemporanea, ed è necessaria per consentire la sosta del veicolo e la posa delle attrezzature necessarie ad eseguire le verifiche strutturali".

Il macchinario adoperato per l'ispezione si chiama "by bridge" che servirà ad analizzare la situazione statica dell'intradosso dell’impalcato, la parte sottostante il manto che deve reggere il peso e scaricarlo a terra. L'area di cantiere sarà delimitata dalle transenne e dalla segnaletica stradale. Una volta conclusa l'ispezione il manto stradale dovrà essere ripristinato.

La richiesta di verifica

A chiedere di verificare lo stato del ponte, opera realizzata nel 1958, è stato il gruppo consiliare del Movimento5Stelle. Lo ha fatto con una lunga lettera - firmata dai consiglieri Ugo Forello, Igor Gelarda, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Rosalia Lo Monaco, Antonino Randazzo - e indirizzata alla Procura, al comando dei vigili del fuoco, al Questore, alla prefettura e allo stesso Comune. "L'ultimo intervento - si legge nella nota - effettuato sul ponte Corleone risale al lontano 2002, quando l'amministrazione comunale ha eseguito un'opera di recupero degli appoggi delle solette. Sempre nel 2002 si è accertato, attraverso un'indagine approfondita, uno stato di degrado avanzato causato dal cattivo stato di conservazione e sono state rilevate pesanti ossidazioni dei ferri d'armatura e degrado del calcestruzzo".

A lanciare l'allarme è stato però il consigliere di maggioranza, Sandro Terrani (capogruppo di Mov139) e ha provocato la reazione dei consiglieri di minoranza. "Apprendendo dello stato di gravità rispetto allo stato di degrado avanzato in cui versa il ponte Corleone - si legge in un documento - si chiede l'immediata convocazione in Aula dell'assessore per fare chiarezza sulla stabilità della struttura e lo stato di avanzamento degli interventi previsti".

Dall'area tecnica del Comune non è arrivata una risposta chiara e netta. Il capo area Nicola Di Bartolomeo si è limitato a leggere in Aula una relazione non firmata: "Non può nascondersi che la struttura necessita di un intervento, tuttavia il rispetto delle norme comportamentali imposte alla circolazione stradale (limiti di velocità, ndr) rende ancora relativamente sicuro il transito".